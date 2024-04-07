«Українські підприємства перекривають великі втрати техніки на фронті муляжами». Це – ворожий вкид

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Брехня: через великі втрати у техніці на український ОПК надходить дедалі більше замовлень від військових на виробництво копій ЗРК Patriot, ПТРК «Стугна» і ствольної артилерії. Про це пишуть пропагандисти кремля.

Правда: створення фальш-цілей – це розповсюджена тактика, до якої вдавалися армії різних країн ще під час Другої світової та інших воєн.

Такі цілі створюють не для того, щоб перекрити нестачу справжнього озброєння, а для того, щоб ввести противника в оману.

Муляжі дезінформують розвідку ворога щодо напрямків концентрації тих чи інших видів озброєнь та беруть удар на себе, щоб противник витратив вартісні боєприпаси на знищення макетів, а не справжньої техніки.

Поширений фейк мав на меті продемонструвати «силу російської зброї» та нібито «низький рівень» професійності українських захисників у поводженні з технікою західного зразка.

Джерело: https://t.me/spravdi/37793

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