Українські розвідники показали, як нищили вертольоти в росії

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердили ураження трьох вертольотів в росії – одного у Самарі та двох під москвою, і оприлюднили відео.

Про це повідомляє ГУР МО.

«24 липня 2024 року на аеродромі «Кряж» у місті Самара на росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора – ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226″, – зазначили в ГУР МО.

Вказані два борти були розташовані на території російського «Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов».

«Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У структурі центру діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр», – зауважили в ГУР МО.

Джерело: hromadske.radio

Новости портала «Весь Харьков»