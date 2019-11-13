Українські вертолітники в Конго відбили напад бойовиків: подробиці

Представники бандформування ADF (Allied Democratic Forses) відкрили вогонь у бік однієї із військових баз Місії ООН. Подія сталася у районі Семуліке, провінція Північне Ківу, ДР Конго.

Про це повідомили в Міноборони України.

У той же час, у цьому районі екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго здійснювали супровід південноафриканського транспортного вертольоту TP-1 Oryx. У відповідь на зухвалі дії бойовиків командуванням Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго було прийнято рішення про негайний вогонь у відповідь. Отримавши відповідний наказ про вогневу підтримку наземних сил та координати цілей, пілоти українських «двадцятьчетвірок» нанесли повітряний удар з використанням штатного озброєння.

Після атаки Мі-24, бойовики припинили вогонь та відступили вглиб джунглів. У результаті нападу бандформування жоден миротворець не постраждав.

Источник: sprotyv.info

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