Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 64

Українські вертолітники в Конго відбили напад бойовиків: подробиці

Українські вертолітники в Конго відбили напад бойовиків: подробиці

Представники бандформування ADF (Allied Democratic Forses) відкрили вогонь у бік однієї із військових баз Місії ООН. Подія сталася у районі Семуліке, провінція Північне Ківу, ДР Конго.

Про це повідомили в Міноборони України.

У той же час, у цьому районі екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго здійснювали супровід південноафриканського транспортного вертольоту TP-1 Oryx. У відповідь на зухвалі дії бойовиків командуванням Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго було прийнято рішення про негайний вогонь у відповідь. Отримавши відповідний наказ про вогневу підтримку наземних сил та координати цілей, пілоти українських «двадцятьчетвірок» нанесли повітряний удар з використанням штатного озброєння.

Після атаки Мі-24, бойовики припинили вогонь та відступили вглиб джунглів. У результаті нападу бандформування жоден миротворець не постраждав.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На засіданні ТКГ в Мінську «знято всі перешкоди» – речниця Кучми про зустріч у «нормандському форматі»
Сегодня 09:59    7
АМКУ відкрив ще одну справу проти групи Косюка
Сегодня 09:46    43
Коболев предупредил, что "Газпром" может отказаться подписывать транзитный контракт
Сегодня 09:26    54
Плагиату стоп: в Украине заработал индекс цитирования ученых
Сегодня 09:05    80
Изменения в законе о рынке электроэнергии полностью противоречат документам ЕС
Сегодня 08:53    97
В Україні кордон обладнують системами радіаційного контролю
Сегодня 08:44    63
Глава МЗС пояснює, що зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані малоймовірна
Сегодня 08:16    67
Харків’яни передали на потреби армії 915 мільйонів гривень
Сегодня 07:39    67
Туреччина допоможе добудувати український корвет «Володимир Великий»
Сегодня 07:20    107
Темп-3000 відкидає усі необґрунтовані звинувачення з приводу бронежилетів
12.11.2019 11:00    163
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 