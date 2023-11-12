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Український флот морських дронів за рік роботи потопив сім російських кораблів
Українські дрони уразили такі кораблі:
● "Адмірал Макаров";
● "Іван Голубець";
● "Іван Хурс";
● "Сєргєй Котов";
● "Нафтовий маяк";
● "Акула";
● "Серна".
Десантні катери "Акула" та "Серна" були носіями зенітних ракетних комплексів, які прикривати інші кораблі Чорноморського флоту рф.
"Замінити їх у ЧФ зараз окупантам нічим. І це дуже добрі новини для нас", - зазначив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
Джерело: https://t.me/znua_live/120674