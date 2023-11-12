Український флот морських дронів за рік роботи потопив сім російських кораблів

Українські дрони уразили такі кораблі:

● "Адмірал Макаров";

● "Іван Голубець";

● "Іван Хурс";

● "Сєргєй Котов";

● "Нафтовий маяк";

● "Акула";

● "Серна".

Десантні катери "Акула" та "Серна" були носіями зенітних ракетних комплексів, які прикривати інші кораблі Чорноморського флоту рф.

"Замінити їх у ЧФ зараз окупантам нічим. І це дуже добрі новини для нас", - зазначив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Джерело: https://t.me/znua_live/120674

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