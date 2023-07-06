Уничтожая Каховскую ГЭС, рашисты хотели остановить наступление наших войск
Однако достигли противоположного эффекта, - Громов
Бригадный генерал Алексей Громов, замначальника Главного оперуправления Генштаба ВСУ, рассказал о том, как проходит освобождение Украины от оккупантов.
● Всего с начала наступательной операции Силами обороны Украины освобождены 9 населенных пунктов.
● Возвращены под контроль около 160 кв. км украинской земли.
● Противник устроил на оккупированных территориях глубоко эшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос препятствий протяженностью от 10 до 40 км каждая, и их плотность достаточно велика.
● По планам кремля, в ряды вооруженных сил рф предполагается дополнительно привлечь до 500 тыс. человек.
● Что касается протяженности так называемой «горячей» линии столкновения, то она сейчас превышает 1200 км.
#Громов #контрнаступление
Джерело: https://t.me/infosprotyv/19704