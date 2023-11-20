Уничтожена очень редкая российская БМП-2 675-СБ3КДЗ в районе Водяного

БМП-2 675-СБ3КДЗ это уникальная машина, с усиленной полимерными панелями бронёй, выдерживающими пулемётный выстрел 12,7-мм.

Повышать бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ россияне стали на рубеже 2021-2022 и у самой россии этих машин не так много, хотя, казалось бы, что сложного на "бэху" навешать дополнительных полимеров? Но для российского ВПК поставить на конвейер такое производство оказалось не по силам.

Уничтожено таких машин более 17, не менее 3 взято в качестве трофеев. Не менее 8 уничтожено с октября, преимущественно в районе Авдеевки.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20484

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