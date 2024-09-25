Уничтожение российской БМП-3 в районе Новогродовки

Удивляет то, что многих продолжает удивлять фееричность детонации БК у этого недотанка. Да-да-да, я всё правильно сказал.

БМП-3 - это попытка интеграции шасси лёгкого танка с амфибийными свойствами в формат ББМ. В результате получилась очень ненадёжная и экстремально опасная для экипажа машина, представлявшая собой такой себе тактического уровня склад 100-мм боеприпасов в алюминиевой коробке, прошивающейся на ура.

На сегодняшний день БМП-3 это одна из немногих ББМ которая выпускается российским ВПК с нуля, то есть, имеет производственный потенциал. Хорошо, что другого потенциала, например живучести на поле боя, у неё нет столько, сколько есть у Marder или Bradley.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22689

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