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УВАГА, фейк!
росіяни знову поширюють фейки щодо так званої евакуації з Харкова.
Через месенджер Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками.
▶ ️ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні.
Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!
Будьте пильними та не дайте себе ошукати!
Бережіть себе! І Україну!
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/6702
Темы: війна, пропаганда, росія, україна