УВАГА, фейк!

росіяни знову поширюють фейки щодо так званої евакуації з Харкова.

Через месенджер Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками.

▶ ️ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні.

Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!

Будьте пильними та не дайте себе ошукати!

Бережіть себе! І Україну!

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/6702

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