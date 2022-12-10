Увага, кібератака: зловмисники від імені ДСНС розсилають небезпечні листи!

Інформація про небезпечні електронні листи надійшла 8 грудня від фахівців підрозділу кібербезпеки АТ «Укрзалізниця». Тема листів – «Як розпізнати дрон-камікадзе», а надходять вони начебто від імені ДСНС з адреси morgunov.a@dsns.com[.]ua.

У вкладенні до листа міститься RAR-архів «shahed-136.rar» із PPSX-документом «shahed.ppsx». Якщо його відкрити, на пристрій буде завантажений файл «WibuCm32.dll». Його класифіковано як шкідливу програму DolphinCape. Основний функціонал програми – збір інформації про комп’ютер, запуск EXE/DLL файлів, а також створення та ексфільтрація знімків екрану.

Джерело: https://t.me/spravdi/22271

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