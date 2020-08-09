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З 9 до 30 серпня 2020 року тимчасово припиняються пропускні операції в КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар»

З 9 до 30 серпня 2020 року тимчасово припиняються пропускні операції в КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар»

Таке рішення прийняв Уряд на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Робота КПВВ на адмінмежі з ТОТ Крим тимчасово припиняється з метою запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19.

Зокрема Розпорядженням КМУ № 979-р встановлено, що з 08.00 9 серпня до 08.00 30 серпня 2020 року тимчасово припиниться пропуск осіб через КПВВ на адмінмежі з ТОТ Крим.

Пропускні операції будуть здійснюватися лише відносно:

громадян України та членів їх сімей:

● місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

● місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;

● осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Источник: dpsu.gov.ua

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