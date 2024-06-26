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«Із навчального центру втекли колишні засуджені, які долучилися до лав ЗСУ». Це – неправда

«Із навчального центру втекли колишні засуджені, які долучилися до лав ЗСУ». Це – неправда

Брехня: з навчального центру «Десна» у Чернігівській області втекли ув'язнені, які раніше погодилися стати частиною ЗСУ. Таку інформацію поширило одне зі ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Правда: у Сухопутних військах спростували (https://t.me/landforcesofukraine/19084) цю інформацію та зазначили, що всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах:

- Колишні засуджені – вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою.

Джерело: https://t.me/spravdi/39636

Новости портала «Весь Харьков»

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