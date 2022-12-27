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З початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну

З початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну

Служба безпеки успішно захищає інформаційну та цифрову безпеку України в умовах війни: з початку року нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак і кіберінцидентів.

Про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

«Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими «тренуваннями» перед вторгненням», – зазначив Ілля Вітюк.

Він підкреслив, що з початком повномасштабної агресії роботи стало набагато більше. Якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, то вже цьогоріч – їхня кількість зросла у понад 3 рази.

«Сьогодні країна-агресор завдає в середньому більше 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає», – зауважив Ілля Вітюк.

Він розповів, що в зоні особливої уваги ворога є енергетика, логістика, військові об’єкти, а також – бази даних органів влади та інформресурси.

«Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нам, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу», – резюмував Ілля Вітюк.

Джерело: ssu.gov.ua

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