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За рік на Бєлгородську область впали щонайменше 38 російських планерних бомб
Про це пише Washington Post із посиланням на внутрішній російський документ, який перехопила українська розвідка.
Снаряди впали в Бєлгородській області в період між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, більшість з них не здетонувала. Переважно бомби знаходили цивільні — лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл.
Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, ще сім були знайдені в околицях.
На фото — наслідки падіння ФАБ-500 у Бєлгороді в квітні 2023 року.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/46248