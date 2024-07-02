За рік на Бєлгородську область впали щонайменше 38 російських планерних бомб

Про це пише Washington Post із посиланням на внутрішній російський документ, який перехопила українська розвідка.

Снаряди впали в Бєлгородській області в період між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, більшість з них не здетонувала. Переважно бомби знаходили цивільні — лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл.

Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, ще сім були знайдені в околицях.

На фото — наслідки падіння ФАБ-500 у Бєлгороді в квітні 2023 року.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46248

Новости портала «Весь Харьков»