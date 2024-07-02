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За рік на Бєлгородську область впали щонайменше 38 російських планерних бомб

За рік на Бєлгородську область впали щонайменше 38 російських планерних бомб

Про це пише Washington Post із посиланням на внутрішній російський документ, який перехопила українська розвідка.

Снаряди впали в Бєлгородській області в період між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, більшість з них не здетонувала. Переважно бомби знаходили цивільні — лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл.

Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, ще сім були знайдені в околицях.

На фото — наслідки падіння ФАБ-500 у Бєлгороді в квітні 2023 року.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46248

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Темы: війна, росія

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