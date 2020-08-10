Забастовка на Белорусском металлургическом заводе: власти подгоняют автозаки

Протесты в Беларуси перекинулись на крупный завод - работники Белорусского металлургического завода устроили забастовку. Власти уже подгоняют автозаки к заводу. Об этом сообщает NEXTA live.

Сообщается, что работники БМЗ обратились к сотрудникам других предприятий с призывом к солидарности и поддержке. Основной сбор бастующих на БМЗ ожидается в 14:00, руководство в связи с этим собралось на экстренное совещание.

Отметим, работники БМЗ предупреждали о забастовке с 10 августа в случае проведения нечестных выборов. Также сообщается, что к заводу уже подгоняют автозаки.

Кроме того, появилась информация о якобы забастовке на заводе БелАЗ, однако информация не подтвердилась.

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