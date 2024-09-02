Забруднена вода з річки Сейм, яка протікає росією та впадає у Десну, скоро дійде до Чернігова

Секретар Чернігівської міської ради, виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако:

"За орієнтовними розрахунками екологів забруднена вода з р.Сейм по р. Десна дійде до Чернігова вже сьогодні. Нагадую містянам про можливу небезпеку і закликаю утриматися від купання в Десні", — заявив Ломако.

Він зазначив, що працівники муніципальної варти уже здійснили рейд на пляж міста та попередили людей про ризики.

Напередодні в Мінприроди повідомили, що намагаються локалізувати наслідки забруднення річки Десна, яке виникло після забруднення річки Сейм, де почала гинути риба. Зокрема в Десну почали вносити абсорбент у воду та здійснювати штучну аерацію.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у коментарі "Укрінформу" повідомив, що забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день. На разі фахівці зосередились, щоби шкідливі речовини не дійшли до питного водозабору Києва. Водночас результати роботи будуть видні 5-6 вересня.

Джерело: https://t.me/znua_live/164846

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