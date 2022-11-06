Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 06.11 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 75930 (+490) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2765 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5611 (+10) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1781 (+5) од,
РСЗВ / MLRS – 391 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 202 (+0) од,
літаків / aircraft – 277 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1465 (+3),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 399 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4184 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua