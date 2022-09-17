Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно
особового складу / personnel ‒ близько/ about 54250 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2202 (+3) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4701 (+11) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1306 (+4) од,
РСЗВ / MLRS – 312 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 168 (+0) од,
літаків / aircraft – 251 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 216 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 911 (+3),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 236 (+3),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3571 (+21) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 121 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia #ВІРЮвЗСУ
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua