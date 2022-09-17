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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 54250 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2202 (+3) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4701 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1306 (+4) од,

РСЗВ / MLRS – 312 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 168 (+0) од,

літаків / aircraft – 251 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 216 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 911 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 236 (+3),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3571 (+21) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 121 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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