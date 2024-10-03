Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
Просмотров: 60

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.10.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 656710 (+1150) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8893 (+6) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17596 (+17) од,

артилерійських систем / artillery systems – 18906 (+37) од,

РСЗВ / MLRS – 1204 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 964 (+1) од,

літаків / aircraft – 368 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 16393 (+43),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25750 (+58) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3330 (+12)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення і військового збору, і ПДВ - Гетманцев
Сегодня 08:08    0
Львівському блогеру Остапу Стахіву обрали запобіжний захід, повідомляє Суспільне
Сегодня 08:00    23
Хорватія відмовилася від участі в місії з підтримки України
Сегодня 07:51    43
Україна регулярно відбиває атаки, подібні іранській
Сегодня 07:47    54
У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка
Сегодня 07:43    62
3 жовтня 1917 року в Чигирині на Черкащині розпочався з'їзд Вільного козацтва
Сегодня 07:40    52
Новина про «території України в обмін на мир» – це брудна інсинуація
Сегодня 07:34    55
За матеріалами ДБР на Волині судитимуть організовану злочинну групу, учасники якої наживались на ремонті військових об’єктів
Сегодня 07:25    59
Порядок получение денежного довольствия военнослужащими-иностранцами
Сегодня 07:16    74
Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії
Сегодня 07:06    83
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 