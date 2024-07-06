Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 108

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05607.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 549840 (+1260) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8153 (+11) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15629 (+18) од,

артилерійських систем / artillery systems – 14897 (+66) од,

РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 878 (+0) од,

літаків / aircraft – 360 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11809 (+58),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2351 (+9),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20053 (+76) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2479 (+6)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Про весь трек з перемовинами і миром
Сегодня 12:32    81
Британських виборців підкорив «неправильний» лівий: чому варто звернути увагу на нового премʼєра його величності
Сегодня 10:47    142
Для чего Орбан встречался с Путиным в Москве и в какую глобальную игру он играет?
Сегодня 10:33    138
Более трети россиян поддерживают ядерный удар по Украине
Сегодня 10:19    138
6 липня 1904 року народився Степан Ленкавський, один із ідеологів ОУН, автор декалогу українського націоналіста
Сегодня 10:05    109
кремль заманивает на войну «высокими» пенсиями
Сегодня 09:52    134
На Донеччині судитимуть посадовців військової частини - крали «бойові»
Сегодня 09:40    123
Шахраї вдавали з себе "Укрпошту" для обману: викрито нову схему з марками
Сегодня 09:28    145
Збито 24 дрони - ППО
Сегодня 09:18    104
Україна буде ключовою у порядку денному прийдешнього саміту НАТО
Сегодня 09:16    122
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 