Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.04.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 447510 (+820) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7074 (+17) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 13551 (+54) од,

артилерійських систем / artillery systems – 11316 (+54) од,

РСЗВ / MLRS – 1036 (+4) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 749 (+0) од,

літаків / aircraft – 347 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8956 (+61),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2064 (+4),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15071 (+79) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1864 (+10)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

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ЗНИЩЕНО ВСІ 17 УДАРНИХ БПЛА, ЯКИМИ ВОРОГ АТАКУВАВ УКРАЇНУ

У ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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