Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.06.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 516080 (+1080) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7834 (+6) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 15096 (+20) од,
артилерійських систем / artillery systems – 13497 (+64) од,
РСЗВ / MLRS – 1095 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 833 (+2) од,
літаків / aircraft – 357 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10886 (+40),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2270 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+1) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18416 (+56) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2238 (+8)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua