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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.06.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 516080 (+1080) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7834 (+6) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15096 (+20) од,

артилерійських систем / artillery systems – 13497 (+64) од,

РСЗВ / MLRS – 1095 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 833 (+2) од,

літаків / aircraft – 357 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10886 (+40),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2270 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+1) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18416 (+56) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2238 (+8)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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