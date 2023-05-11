Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:46
Просмотров: 35

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 196920 (+610) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3740 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7287 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3053 (+14) од,

РСЗВ / MLRS – 557 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 310 (+2) од,

літаків / aircraft – 308 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2627 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 970 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5984 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 391 (+2).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Головні загрози для московії — у ній самій”
Сегодня 07:53    18
«У половины крыша начала ехать, чуть ли не стреляют» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:44    41
Оккупанты планируют «эвакуировать» из ЗАЭС 3100 работников, - Энергоатом
Сегодня 07:35    56
"Всё готово"?
Сегодня 07:30    61
"Армия дронов" Украины уже уничтожила российской техники на $1 млрд
Сегодня 07:18    70
Генпрокурор США впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов, - Reuters
Сегодня 07:12    75
СБУ та Нацполіція встановили, що для керівництва Херсонським «управлінням мвс рф» росія створила спеціальне організоване злочинне угруповання
Сегодня 07:09    72
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 07:00    75
Друзі України на Євробаченні
Сегодня 06:52    83
Єфективність ППО радує
Сегодня 06:44    87
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 