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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.04.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 454420 (+770) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7180 (+6) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 13796 (+31) од,

артилерійських систем / artillery systems – 11593 (+41) од,

РСЗВ / MLRS – 1046 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 758 (+0) од,

літаків / aircraft – 347 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9266 (+31),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2092 (+3),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15510 (+51) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1908 (+3)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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