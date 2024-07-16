Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 63

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.07.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 561400 (+1110) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8227 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15862 (+36) од,

артилерійських систем / artillery systems – 15368 (+44) од,

РСЗВ / MLRS – 1119 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 892 (+0) од,

літаків / aircraft – 361 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12193 (+45),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2398 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20680 (+57) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2577 (+8)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за вторую неделю июля
Сегодня 10:08    8
Німеччина майже непомітно передала Україні велику партію військової допомоги
Сегодня 09:56    37
Звинувачення України у підготовці підриву Київської ГЕС та Канівського водосховища – це провокація рф
Сегодня 09:44    59
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 липня 2024 року
Сегодня 09:35    51
Что происходит в селах оккупированного Донбасса?
Сегодня 09:32    63
Оперативна інформація станом на 08.00 16.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:22    74
Ракетные удары российских оккупантов по Украине за две недели июля 2024
Сегодня 09:20    63
Ще 27 «ухилянтів» намагалися незаконно потрапити до Молдови
Сегодня 08:58    77
Саміт НАТО ухвалив рішення про збільшення присутності Альянсу в Україні
Сегодня 08:47    94
Відведення військ рб від кордонів не зменшує потенційну загрозу для України
Сегодня 08:36    89
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 