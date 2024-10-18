Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.10.24
особового складу / personnel ‒ близько/ about 675800 (+1530) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 9027 (+13) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 18053 (+51) од,
артилерійських систем / artillery systems – 19533 (+23) од,
РСЗВ / MLRS – 1232 (+0) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 978 (+0) од,
літаків / aircraft – 369(+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 17152 (+48),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2620 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26908 (+93) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3448 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua