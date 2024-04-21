Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.04.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 459530(+950) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7229 (+16) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 13896 (+23) од,
артилерійських систем / artillery systems – 11719 (+41) од,
РСЗВ / MLRS – 1046 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 767 (+4) од,
літаків / aircraft – 348 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9379 (+38),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2115 (+6),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15785 (+68) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1926 (+8)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua