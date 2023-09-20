Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.09.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 273980 (+520) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 4635 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 8868 (+17) од,
артилерійських систем / artillery systems – 6096 (+34) од,
РСЗВ / MLRS – 779 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 526 (+0) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4821 (+37),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1479 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8633 (+32) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 906 (+3).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua