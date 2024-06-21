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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.06.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 531980 (+1060) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8001 (+14) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15372 (+35) од,

артилерійських систем / artillery systems – 14106 (+54) од,

РСЗВ / MLRS – 1106 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 861 (+2) од,

літаків / aircraft – 359 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11260 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2298 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19181 (+47) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2367 (+10)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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