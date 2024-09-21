Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.09.24
особового складу / personnel ‒ близько/ about 640920 (+1440) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8746 (+21) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17170 (+38) од,
артилерійських систем / artillery systems – 18270 (+58) од,
РСЗВ / MLRS – 1193 (+4) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 949 (+0) од,
літаків / aircraft – 369 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 15561 (+92),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2593 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 24966 (+68) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3125 (+10)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua