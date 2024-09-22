У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.09.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 642420 (+1500) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8768 (+22) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17222 (+52) од,

артилерійських систем / artillery systems – 18333 (+63) од,

РСЗВ / MLRS – 1195 (+2) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 949 (+0) од,

літаків / aircraft – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 15628 (+67),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25023 (+57) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3144 (+19)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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