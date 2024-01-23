Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
Просмотров: 29

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.01.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 377820 (+960) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 6214 (+22) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 11548 (+59) од,

артилерійських систем / artillery systems – 8947 (+51) од,

РСЗВ / MLRS – 970 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 657 (+0) од,

літаків / aircraft – 331 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6961 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1820 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11956 (+65) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1409 (+12)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна вже могла мати "вітчизняний Bradley", але програму "Вавілон" закрили 22 лютого 2022 року — розслідування ЕП
Сегодня 07:55    0
«Возле дота лежат 60 человек - до сих пор не вытянут» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    30
росіяни знову атакували Україну ракетами. Що відомо станом на 07:30?
Сегодня 07:40    54
Запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с россией: предложение Кабмина
Сегодня 07:37    41
Якщо припиниться допомога із США та ЄС, в Україні почнуть затримувати зарплати та друкувати гроші, — The Wall Street Journal
Сегодня 07:20    64
Допомога Україні від Заходу
Сегодня 07:11    56
Война НАТО с россией намного ближе, чем кажется
Сегодня 07:02    84
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 січня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:01    79
Удари по військових обʼєктах на території рф – обґрунтовані та законні
Сегодня 06:52    75
Оперативна інформація станом на 06.00 23 січня 2024 року щодо російського вторгнення
Сегодня 06:48    85
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 