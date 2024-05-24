Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 79

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.05.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 498940 (+1240) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7635 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 14775 (+27) од,

артилерійських систем / artillery systems – 12902 (+42) од,

РСЗВ / MLRS – 1080 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 813 (+0) од,

літаків / aircraft – 356 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10401 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2209 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17569 (+56) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НБУ обмежить перекази між фізособами до 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку
Сегодня 08:50    5
Усі військові пенсіонери віком до 60 років повинні оновити військово-облікові дані — Кременчуцький районний ТЦК та СП
Сегодня 08:42    25
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 травня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:33    32
Корректировщика удара рф по Яворовскому полигону приговорили к 15 годам за решеткой
Сегодня 08:20    39
Снятие запрета на применение западного оружия для ударов по россии повлияет на ход войны. Чем и какие цели мы сможем "достать"
Сегодня 08:10    62
ДБР повідомило підозру севастопольським беркутівцям, які продовжили знущатись з активістів Майдану під час окупації АР Крим
Сегодня 07:51    73
російські прикордонники вкрали близько 20 фарватерних буїв на річці Нава в територіальних водах Естонії
Сегодня 07:42    75
"Рации тоже все молчат… В шебекине нет света" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:32    79
10 хороших новин на 23 травня
Сегодня 07:27    95
Спекуляції росії щодо обміну полоненими вкотре доводять, що вона – країна-терористка
Сегодня 07:14    76
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 