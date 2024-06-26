Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 47

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.06.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 538060 (+1220) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8039 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15450 (+19) од,

артилерійських систем / artillery systems – 14321 (+40) од,

РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 863 (+0) од,

літаків / aircraft – 359 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11435 (+22),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19407 (+45) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2409 (+6)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна повністю втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах вступу в ЄС – Стефанішина
Сегодня 07:38    12
Судитимуть суддю одного з райсудів Одеської області, якого викрили на корупційному злочині
Сегодня 07:29    30
США найближчим часом вимушена буде відмовитися від ще однієї своєї заборони - ЗСУ зможе обстрілювати рашистську територію західною зброєю
Сегодня 07:19    44
«Что творится, обстреливают первую нах*й... Воевать некому, все празднуют, нax*й» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:10    55
«Із навчального центру втекли колишні засуджені, які долучилися до лав ЗСУ». Це – неправда
Сегодня 07:01    52
СБУ повідомила про підозру генералу росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонщини
Сегодня 06:52    57
З полону звільнили ще 90 українців, – ексклюзивне відео СБУ
Сегодня 06:47    66
Отказ студентов мужского пола от прохождения базовой общевойсковой подготовки является основанием для отчисления из вуза — постановление правительства
Сегодня 06:43    69
Повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у Дніпрі
Сегодня 06:33    83
Міноборони все ж не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів
Сегодня 06:25    77
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 