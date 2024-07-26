Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.07.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 572300 (+950) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8320 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 16050 (+11) од,
артилерійських систем / artillery systems – 15840 (+36) од,
РСЗВ / MLRS – 1125 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 904 (+0) од,
літаків / aircraft – 363 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12683 (+73),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2402 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 21414 (+56) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2668 (+7)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua