Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет.
Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.09.24
особового складу / personnel ‒ близько/ about 649170 (+1370) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8846 (+21) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17396 (+48) од,
артилерійських систем / artillery systems – 18678 (+58) од,
РСЗВ / MLRS – 1199 (+0) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 961 (+2) од,
літаків / aircraft – 369 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 16031 (+85),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2608 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25411 (+58) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3192 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua