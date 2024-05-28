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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.05.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 503800 (+1460) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7692 (+21) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 14858 (+40) од,

артилерійських систем / artillery systems – 13029 (+48) од,

РСЗВ / MLRS – 1085 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од,

літаків / aircraft – 357 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10482 (+15),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2221 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17740 (+46) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2122 (+4)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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