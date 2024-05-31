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Загарбники на ТОТ погрожують забирати новонароджених дітей за відсутності «паспорта» рф
Шляхом залякування породіль у тимчасово окупованому Луганську росіяни вирішили «покращити» ситуацію із роздачею своїх «документів», пише Центр національного спротиву.
Напередодні пологів жінок у так званій «лнр» в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта рф. Однак під час виписки окупанти перевіряють, чи є російські «документи» у одного з батьків.
Якщо «паспорту» немає – місцеві колаборанти погрожують не віддати дитину.
Наголошуємо, що викрадення українських дітей – це черговий злочин країни-терористки і геноцид українського народу.
Джерело: https://t.me/spravdi/38979