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Загарбники на ТОТ погрожують забирати новонароджених дітей за відсутності «паспорта» рф

Загарбники на ТОТ погрожують забирати новонароджених дітей за відсутності «паспорта» рф

Шляхом залякування породіль у тимчасово окупованому Луганську росіяни вирішили «покращити» ситуацію із роздачею своїх «документів», пише Центр національного спротиву.

Напередодні пологів жінок у так званій «лнр» в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта рф. Однак під час виписки окупанти перевіряють, чи є російські «документи» у одного з батьків.

Якщо «паспорту» немає – місцеві колаборанти погрожують не віддати дитину.

Наголошуємо, що викрадення українських дітей – це черговий злочин країни-терористки і геноцид українського народу.

Джерело: https://t.me/spravdi/38979

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