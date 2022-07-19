Загарбники на Запоріжжі неспроможні відновити роботу залізорудного комбінату

Рашисти намагалися відновити роботу залізорудного комбінату в області, обіцяли навіть 60% від заробітної плати, яку мали працівники до вторгнення держави-терориста. І просили підписати новий контракт згідно з російським законодавством.

Та, за інформацією Центру національного спротиву, жоден працівник цю пропозицію не прийняв.

Отже, будь-які спроби загарбників зобразити «щасливе життя» – провалюються. Бо українці не хочуть співпрацювати із тими, хто вдерся на нашу землю та позбавив звичайного спокійного життя.

Джерело: sprotyv.info

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