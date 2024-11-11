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Загарбники нав'язуватимуть українцям в окупації «любов» до російської мови через спеціальні центри

Загарбники навязуватимуть українцям в окупації «любов» до російської мови через спеціальні центри

Створення центрів з примусової русифікації на ТОТ України – це особиста забаганка терориста путіна.

За даними Центру національного спротиву, кабінети «російської славєсності» окупанти мають облаштувати у кожній шкільній бібліотеці на знищених ними ж Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині.

- Саме школи стали осередками пропаганди кремля на ТОТ України. Для цього тут готують своїх «вчителів».

У ЦНС додають, що така агресивна політика з русифікації пов’язана з поразкою москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів.

Джерело: https://t.me/spravdi/42787

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