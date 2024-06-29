Загарбники відправляють маленьких українців з тимчасово окупованих територій у рф на перевиховання

Понад 3,5 тисячі маленьких українців із «днр» в обов’язковому порядку візьмуть участь у всеросійському пропагандистському заході «культурна карта 4+85», повідомили у Центрі національного спротиву.

Цей проєкт «покликаний продемонструвати підростаючому поколінню унікальні досягнення росії в галузі культури і мистецтва, науки і техніки». Насправді ж це – пропагандистські заходи, спрямовані на перевиховання.

Так, школярів везуть у тематичну поїздку в москву або санкт-пєтєрбург, де дітям розповідають про «велич» росії, зокрема військову.

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