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Західні компоненти російського “охотніка” ― деталі експертизи ворожого БПЛА С-70

Західні компоненти російського “охотніка” ― деталі експертизи ворожого БПЛА С-70

Аналіз будови російського БПЛА С-70 “охотнік”, який був збитий 5 жовтня 2024 року поблизу Костянтинівки на Донеччині, засвідчив ― для створення цієї зброї держава-агресор попри санкції використала компоненти, виготовлені західними компаніями.

Відповідні докази представлені на порталі War&Sanctions. (https://war-sanctions.gur.gov.ua/components?page=1&per-page=12)

Зокрема, в російському “охотніку” виявлено мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина), STMicroelectronics (Швейцарія).

У держави-агресора росії перебувало чотири прототипи БПЛА С-70. Вартість такого російського “охотніка” становить близько 15 мільйонів доларів.

БПЛА С-70 є, серед іншого, носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, які росіяни скидають для руйнування цивільної інфраструктури України.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4800

Новости портала «Весь Харьков»

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