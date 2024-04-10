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Заяви «про війну України з християнством» – це наклеп і нісенітниця

Заяви «про війну України з християнством» – це наклеп і нісенітниця

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Марджорі Тейлор Ґрін з Палати представників Конгресу США закликала припинити допомогу Києву, адже український уряд «веде війну проти християнства»: «нападає на християн, страчує священиків».

● Звинувачення проти України у вбивстві та переслідуванні вірян і священнослужителів безпідставні та абсурдні.

● Україна – поліконфесійна країна, де мирно співіснують різні релігії та різні християнські церкви.

● Саме російські окупанти системно переслідують православних, греко-католиків, протестантів та римо-католиків. рф забороняє діяльність інших церков, крім рпц, виганяє, викрадає, катує священиків інших церков і конфесій.

● На рахунку російських окупантів чимало вбивств священиків:

- 15 лютого 2024 року окупанти закатували до смерті священника Степана Подольчака в Каланчаку на Херсонщині.

- Серед страчених росіянами у Бучі в 2022-му році – священик Мирон Юрійович. Також розстріляні священники Максим Козачина, Платон Моргунов, Ростислав Дударенко.

- Невідома доля викрадених росіянами у Бердянську священиків Івана Левицького та Богдана Гелети.

● Внаслідок російської агресії зруйновані та пошкоджені десятки християнських храмів по всій Україні.

● Марджорі Тейлор вже не вперше висуває безпідставні звинувачення. Раніше вона стверджувала, ніби Україна передавала зброю «ХАМАС».

Джерело: https://t.me/spravdi/37843

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