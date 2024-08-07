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Заколосилось: в 16 городах и районах временно оккупированного Крыма вода не соответствует нормам

Заколосилось: в 16 городах и районах временно оккупированного Крыма вода не соответствует нормам

Данные о качестве водопроводной воды в Крыму обнародовал Роспотребнадзор:

«Пробы с отклонениями от гигиенических нормативов в большинстве случаев зафиксированы по общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам, нитратам».

Такая небезопасная для здоровья вода течет из-под кранов в городах Красноперекопске, Армянске, Евпатории, Судаке, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Советском, Джанкойском, Белогорском, Ленинском и Симферопольском районах.

Не соответствует нормам по микробиологии питьевая вода в Бахчисарайском, Советском, Белогорском, Симферопольском, Ленинском, Первомайском районах и городах Красноперекопск, Симферополь, Керчь.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40192

Новости портала «Весь Харьков»

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