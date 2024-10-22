Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута

21 октября в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, сообщили в Минэнерго.

«В настоящее время станция питается только одной линией электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, которое необходимо для безопасного функционирования, снова под угрозой. При отключении станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блекаут, который создает угрозу радиационной безопасности», - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44338

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