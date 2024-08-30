Зараження річок – черговий цинічний злочин росіян

Центр стратегічних комунікацій пояснює

ЗМІ, з посиланням на Держагентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, повідомляли, що з 14 серпня росіяни почали скид невідомих речовин у річку Сейм, що належить до басейну Десни і Дніпра.

▶ Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено.

▶ «Київводоканал» наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає.

▶ Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження водопровідної води.

▶ Інформація з приводу можливих дій російської сторони, спрямованих проти безпеки довкілля, зокрема отруєння річок, перевіряється.

▶ З міркувань безпеки, Київська ОВА рекомендує наразі не користуватися водою річки Десна, заборонити купання та вилов риби, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби.

Джерело: https://t.me/spravdi/41180

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