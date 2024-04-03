Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:38
Просмотров: 94

Зараз у росії залишається близько 950 ракет, ― Вадим Скібіцький

Зараз у росії залишається близько 950 ракет, ― Вадим Скібіцький

● Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів про актуальний запас російських ракет великої дальності у коментарі для РБК-Україна.

«Зараз у росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет», ― повідомив Вадим Скібіцький.

● За його словами, у квітні цього року росія прагне виробити близько 40 ракет Х-101.

«Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись», ― сказав Вадим Скібіцький.

● Також він описав ситуацію з російськими крилатими ракетами «калібр», які агресор майже не застосовує з осені 2023 року.

«Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 «калібр» і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року», ― зазначив представник ГУР МО України.

● Водночас він нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет «онікс».

«Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети «циркон», чи модернізовані «онікси», ― зауважив Вадим Скібіцький, додавши що запаси звичайних «оніксів» на росії становлять 440 одиниць.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3668

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новини однією строкою 2.0
Сегодня 08:45    29
россиян лишат иностранных товаров: путин потребовал сократить долю импорта в экономике до уровней советского союза
Сегодня 08:38    49
СБУ затримала у Херсоні ворожих інформаторів, які готували ракетні удари по підрозділах Служби безпеки та ЗСУ
Сегодня 08:26    66
Харківщина, 3 квітня
Сегодня 08:23    59
российские оккупанты продолжают экспериментировать с РЭБ
Сегодня 08:16    69
ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби, які організували багатомільйонну схему поборів з експортерів «зернового коридору»
Сегодня 08:05    68
В Херсоне почти не осталось целых многоэтажек
Сегодня 07:55    88
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно
Сегодня 07:52    91
В окупованому Криму на бетоні намальовано хибні російські винищувачі
Сегодня 07:47    89
росіяни організували у загарбаному Маріуполі молодіжний мілітаристський «форум»
Сегодня 07:30    95
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 