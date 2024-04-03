Зараз у росії залишається близько 950 ракет, ― Вадим Скібіцький

● Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів про актуальний запас російських ракет великої дальності у коментарі для РБК-Україна.

«Зараз у росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет», ― повідомив Вадим Скібіцький.

● За його словами, у квітні цього року росія прагне виробити близько 40 ракет Х-101.

«Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись», ― сказав Вадим Скібіцький.

● Також він описав ситуацію з російськими крилатими ракетами «калібр», які агресор майже не застосовує з осені 2023 року.

«Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 «калібр» і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року», ― зазначив представник ГУР МО України.

● Водночас він нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет «онікс».

«Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети «циркон», чи модернізовані «онікси», ― зауважив Вадим Скібіцький, додавши що запаси звичайних «оніксів» на росії становлять 440 одиниць.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3668

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