Завдано удару по складу з боєприпасами в Тихорецькому районі Краснодарського краю

В поселке КАМЕННЫЙ, Тихорецкого района Краснодарского края под обстрел попала войсковая часть 57229-41 — ASTRA.

"В поселке находятся две войсковые части: в/ч 57229-41 (неофициально ее называют «белые сараи») и в/ч 01704. Местные жители утверждают, что атакована часть 57229-41. Жителей поселка эвакуируют", — говорится в сообщении.

Также российские военные паблики сообщают, что на складе боеприпасов в части могли находится северокорейские ракеты, недавно полученные Москвой.

UPD

ОКТЯБРЬСКОЕ, Тверская область рф — слышны ВЗРЫВЫ на складе боеприпасов.

Местные жители не могут решиться — "выезжать или не выезжать". По сообщениям российских пабликов, атакован 23-й арсенал ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны рф), который находится всего в 16 км к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец.

Джерело: https://t.me/kharkiv_xc/109605

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