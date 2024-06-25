Сегодня 07:39
Просмотров: 54
Завдяки унікальному дистанційному мінуванню дронами СБУ "Sea Baby" підбили щонайменше чотири російські кораблі - The Wall Street Journal
Спецпризначенці модифікували "Sea Baby" і встановили 180-кілограмові морські міни на маршрутах російських військових кораблів.
В результаті: восени 2023 року вперше в історії російський корабель "Самум" вивели з ладу міною, яку за 400 км приніс безпілотник СБУ. Наступними на міни напоролись великий патрульний катер "Павло Державін" та великий буксир, який йшов йому на допомогу, а також сучасний протимінний корабель окупантів. Загалом на рахунку СБУ 11 російських військових кораблів та Кримський міст.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55863