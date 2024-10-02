Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 61

Збито 11 ударних БПЛА

Збито 11 ударних БПЛА

У ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку росії.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється.

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ще трошки про те, що активно обговорюють у США
Сегодня 10:19    45
СБУ затримала кілера фсб, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради
Сегодня 10:06    45
«Київський режим» – приклад неосвіченої та нахабної влади». Це – пропагандистська маячня
Сегодня 09:54    61
Україні не потрібен дозвіл США, щоб бити по цілях вглиб росії
Сегодня 09:42    68
Казахстан задумал построить второй газопровод в Китай
Сегодня 09:30    63
Політика НАТО щодо України та її шляху до миру залишається незмінною
Сегодня 09:18    60
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:12    67
13 Ватиканів могло б розміститись на площі введених в експлуатацію будинків за 6 останніх місяців
Сегодня 09:07    65
Більше 6 років за ґратами проведе колаборант, затриманий ДБР на Харківщині
Сегодня 08:56    86
Харківщина, 2 жовтня.
Сегодня 08:52    84
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 