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Збито 12 ракет та 13 ударних БПЛА

Збито 12 ракет та 13 ударних БПЛА

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область (рф);

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

- 4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

- 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ (рф), Балаклава ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 4 крилаті ракети «Калібр»;

- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

- 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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